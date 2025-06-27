МИД Ирана раскритиковал Трампа за высказывание о Хаменеи

Иранское внешнеполитическое ведомство осудило американского лидера за слова о верховном лидере республики. В МИД сочли их неуважительными.

МИД Ирана подверг критике президента Соединенных Штатов Дональда Трампа за его слова, сказанные про верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи.

В заявлении ведомства, опубликованном на его страницах в соцсетях, сказано, что американский лидер повел себя неуважительно.

"Министерство иностранных дел Ирана решительно осуждает нелепые заявления и неуважительное поведение президента США в отношении верховного лидера и иранского народа"

– МИД ИРИ

В министерстве также призвали США взять ответственность за удары по ядерным объектам ИРИ, ставшие грубым нарушением международного права, и за поддержку Израиля.

Напомним, несколько дней назад глава Белого дома заявил, что лично спас верховного лидера ИРИ от унизительной смерти.