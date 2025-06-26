Трамп выдвинул условия для снятия санкций с Ирана

США готовы снять санкции с Ирана, сообщил президент страны Дональд Трамп. При этом он подчеркнул, что для этого Исламской Республике предстоит выполнить одно важное условие.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что должен сделать Иран, чтобы добиться отмены американских санкций. В интервью телеканалу Fox News глава Белого дома подчеркнул, что Исламской Республике нужно будет проводить мирную политику.

"Если они (Иран – ред.) сделают свою работу, если они смогут быть мирными и если они смогут продемонстрировать нам, что больше не будут причинять вреда, то я бы снял санкции"

– президент США

Он добавил, что отмена антииранских санкций будет иметь большое значение.

Помимо этого, американский лидер фактически признал существование у Ирана секретного ядерного объекта.

"Мы знали, что у (Ирана) много (ядерных объектов), вероятно, три (основных) плюс еще один"

– Дональд Трамп

Он также в очередной раз подчеркнул, что не верит в то, что Иран смог перед атакой США перевезти обогащенный уран в другие места.

"Во-первых, это очень сложно сделать. Это очень опасно. <...> Кроме того, никто не думал, что мы нанесем удар (по объекту в Фордо), потому что все говорили, что он непробиваемый. <...> Я думаю, на объекте находились люди, говорят, там были машины. Эти люди пытались забетонировать вход, куда вероятнее всего ударила бы бомба"

– американский лидер

Накануне сообщалось, что в ближайшее время спецпосланник президента США Стивен Уиткофф проведет переговоры с властями Исламской Республики о возможном заключении соглашения по ядерной программе. Ожидается, что одной из главных тем предстоящих переговоров будет прекращение обогащения урана в ИРИ в обмен на смягчение санкций.