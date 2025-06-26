Трамп выдвинул условия для снятия санкций с Ирана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что должен сделать Иран, чтобы добиться отмены американских санкций. В интервью телеканалу Fox News глава Белого дома подчеркнул, что Исламской Республике нужно будет проводить мирную политику.
"Если они (Иран – ред.) сделают свою работу, если они смогут быть мирными и если они смогут продемонстрировать нам, что больше не будут причинять вреда, то я бы снял санкции"
– президент США
Он добавил, что отмена антииранских санкций будет иметь большое значение.
Помимо этого, американский лидер фактически признал существование у Ирана секретного ядерного объекта.
"Мы знали, что у (Ирана) много (ядерных объектов), вероятно, три (основных) плюс еще один"
– Дональд Трамп
Он также в очередной раз подчеркнул, что не верит в то, что Иран смог перед атакой США перевезти обогащенный уран в другие места.
"Во-первых, это очень сложно сделать. Это очень опасно. <...> Кроме того, никто не думал, что мы нанесем удар (по объекту в Фордо), потому что все говорили, что он непробиваемый. <...> Я думаю, на объекте находились люди, говорят, там были машины. Эти люди пытались забетонировать вход, куда вероятнее всего ударила бы бомба"
– американский лидер
Накануне сообщалось, что в ближайшее время спецпосланник президента США Стивен Уиткофф проведет переговоры с властями Исламской Республики о возможном заключении соглашения по ядерной программе. Ожидается, что одной из главных тем предстоящих переговоров будет прекращение обогащения урана в ИРИ в обмен на смягчение санкций.