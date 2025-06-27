Вестник Кавказа

Переговоры Ирана и США возобновятся в июле - СМИ

Вид Маската
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В течение недели дипломатические представители Вашингтона и Тегерана вновь встретятся для восстановления дискуссий по второй ядерной сделке. От США участвовать в переговорах вновь будет Стивен Уиткофф. Иран пока не подтверждает новую встречу.

Американские СМИ выступили с анонсом скорого возобновления переговоров между американскими дипломатами и иранским властями по новой ядерной сделке, прерванных военной операцией Израиля против ядерных заводов и ракетной программы Ирана.

Переговорщиком с американской стороны остается спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф. По данным СМИ, в течение недели он должен встретиться с представителями Тегерана. Пока неизвестно, станет ли вновь его собеседником министр иностранных дел Аббас Аракчи.

После ирано-израильской войны повестка переговоров претерпела определенные изменения в виду физического уничтожения части иранской ядерной программы – теперь она будет сосредоточена на продвижении отказа Ирана от производства обогащенного урана. В обмен США предлагают снятие либо ослабление антииранских санкций.

Наиболее вероятное место встречи – столица Омана Маскат, однако даже неофициальных сведений о точных месте и времени новой встречи Иран-США пока нет.

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