Трамп раскрыл детали атаки США на Иран

Тегеран до последнего мгновения не имел данных о подготовке США бомбардировок иранских ядерных заводов, поведал президент Дональд Трамп, рассказывая об обстоятельствах осуществленной неделю назад американской атаки на объекты ядерной программы Ирана.

Американский президент Дональд Трамп рассказал на Fox News о том, как была организована ракетно-бомбовая атака ВВС США на иранские ядерные заводы в Фордо, Исфахане и Натанзе 22 июня, отметив, что при подготовке удара особое внимание было уделено дезинформации иранских властей.

Напомним, что за три дня до нападения на Иран Дональд Трамп заявил, что дает Тегерану две недели на прекращение боевых действий с Израилем и возвращение за стол переговоров с США по новой ядерной сделке.

Трамп подчеркнул, что власти Ирана до последней секунды ничего не знали о намерениях Вашингтона атаковать иранские ядерные заводы именно утром 22 июня. Делалось это в том числе для того, чтобы Тегеран не спешил с эвакуацией обогащенного урана из подземных хранилищ.

"Мы их особо не предупреждали, они до последнего момента не знали, что мы идем"

– Дональд Трамп

Американский лидер также отметил, что Вашингтону удалось сформировать общие ожидания, что бомбардировка завода в Фордо не будет произведена вовсе, так как до объекта в 90 м под скальными породами невозможно достать никаким оружием – и это создало условия для того, чтобы все-таки осуществить бомбардировку.

Другой американский телеканала CNN опубликовал еще одну деталь атаки ВВС США на Иран. Хотя Вашингтон знал, что обогащенный уран хранится не только на подземном заводе в Фордо, но и на таком же объекте в Исфахане, сбрасывать противобункерные бомбы на исфаханский завод не стали из-за того, насколько глубоко под землей он находится.

Об этом рассказал сенатор от Коннектикута Крис Мерфи, объясняя, почему по Исфахану США ударили только "Томагавками".

"Уран там находится так глубоко под землей, что мы никогда не сможем до него добраться"

- Крис Мерфи

Атака ВВС США на иранские ядерные заводы была произведена в 4 утра 22 июня 2025 года, ее целью стали три заводы в Фордо, Натанзе и Исфахане. Американская сторона заявляет, что эти удары полностью вывели из строя иранскую ядерную программу.