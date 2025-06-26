Трамп допустил скорое перемирие в секторе Газа

Дональд Трамп заявил, что перемирие в секторе Газа может быть достигнуто на следующей неделе. Конфликт на Ближнем Востоке вспыхнул 7 октября 2023 года.

Американский лидер Дональд Трамп допустил перемирие в секторе Газа. По словам президента США, оно может быть достигнуто в ближайшее время.

Отвечая на вопрос о том, насколько глава государства и его администрация близки к сделке о прекращении огня в секторе Газа, он заявил, что перемирия удастся добиться на следующей неделе.

Напомним, конфликт на Ближнем Востоке разразился 7 октября 2023 года после атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль. В ответ ЦАХАЛ объявил о начале операции "Железные мечи".