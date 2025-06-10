Вестник Кавказа

Трамп нацелился на прекращение конфликта в Секторе Газа

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Американский лидер вслед за урегулированием ситуации между Израилем и Ираном хочет завершить конфликте в Газе.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после заключения перемирия между Израилем и Ираном намерен остановить конфликт в Секторе Газа. Об этом сообщают 26 июня информированные источники.            

По их данным, глава Белого дома также заинтересован в продвижении мирных соглашений между Израилем и его арабскими соседями.

Согласно информации портала Axios, в ближайшие несколько недель премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху планирует провести встречу в Белом доме с Дональдом Трампом.

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