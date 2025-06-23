Израиль пошел на перемирие с Ираном по настоянию Дональда Трампа

Израиль был готов к перемирию с Ираном в связи с разрушением инфраструктуры иранской ядерной программы и ликвидацией ракетного потенциала Тегерана, поэтому Биньямин Нетаньяху ответил согласием на предложение Дональда Трампа об остановке боевых действий. Так политтехнолог Юрий Бочаров объяснил "Вестнику Кавказа" прекращение огня в ирано-израильском конфликте.

Перемирию между Израилем и Ираном способствовал президент США Дональд Трамп, настаивавший на скорейшем завершении ирано-израильского военного конфликта, и Тель-Авив согласился с предложением Вашингтона о прекращении огня, как только все цели операции "Восстающий лев" были достигнуты – об этом, подводя итоги 11 дней войны Израиля и Ирана, в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал политтехнолог Юрий Бочаров.

Эксперт в первую очередь обратил внимание, что боевые действия между Ираном и Израилем полностью еще не остановлены – утром, уже после объявления перемирия, Иран запустил баллистические ракеты по израильской территории. "Надо мной сегодня утром пролетели наши истребители в сторону Ирана. Также была объявлена воздушная тревога – люди вернулись в бомбоубежища, ПВО отбивает ракеты, которые летят на нас", - сообщил он.

Фактор Трампа

Инициатором нынешнего перемирия Юрий Бочаров назвал Дональда Трампа. "Сейчас в Израиле идет большая дискуссия о том, на что мы согласились и почему пришли к такому решению. Дональд Трамп однозначно не хотел ввязываться в войну с Ираном. Поэтому единственное, на что он пошел – с нашей подачи – это ударил по иранским объектам, поскольку понял, что ядерная программа Ирана зашла слишком далеко. Теперь на ближайшее пятилетие в ядерной программе Ирана поставлена точка. Но Америка была очень заинтересована сразу после этого удара прекратить конфликт и настаивала на этом", - отметил политтехнолог.

Помимо нежелания участвовать в войне Израиля и Ирана Вашингтоном двигал еще и риск перекрытия иранскими войсками Ормузского пролива. "Самая большая проблема, которая могла возникнуть при втягивании США в конфликт с Ираном – это экономические санкции для всего мира в виде блокады экспорта нефти и газа из Персидского залива. Если бы Иран перекрыл Ормузский пролив, начался бы очередной мировой экономический кризис, ведь из Персидского залива на внешние рынки идет 20% всей добываемой в мире нефти и 10% газа. Разумеется, американцы были очень заинтересованы этого не допустить", - продолжил Юрий Бочаров.

Цели Израиля

Согласие Израиля остановить операцию "Восстающий лев" объясняется ее выполнением. "По большому счету, задачи, которые поставил Израиль перед собой, были выполнены. Главный вопрос – ликвидация ядерной угрозы со стороны Ирана – закрыт после 11 дней бомбардировок объектов ядерной промышленности израильскими ВВС и американского удара. Поскольку война очень удачно сложилась для Израиля (хорошо сработали разведка и ВВС с первого же дня), была поставлена и тоже выполнена задача ликвидации ракетного потенциала Ирана, угрожавшего Еврейскому государству", - указал эксперт.

"Изначально США ставили в ходе переговоров по новой сделке с Ираном два вопроса –ликвидация военной составляющей ядерной программы и ликвидация ракетного потенциала. Израиль по существу добился реализации обеих задач. Поэтому Тель-Авив и согласился, по заявлениям нашего правительства, на перемирие. Причем заметьте – речь не об окончании войны, а только о перемирии. По утренней ракетной тревоге мы можем судить о том, что об окончании войны речи пока не идет. Поэтому далее ждем развития событий", - заключил Юрий Бочаров.