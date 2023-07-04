Зарубежные туры для россиян подорожали с начала года на 30%

Опубликовано: 19:44, 4 июл 2023 (UTC+3 MSK)

За первые шесть месяцев года туры за границу для россиян подорожали на 30%. В ближайшее время ожидается очередное подорожание, связанное с ростом курса доллара и евро.

Туры за границу для россиян с начала 2023 года подорожали на 30%. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России.

"Зарубежные туры уже подорожали на 30% с начала года, падение рубля ускорит этот процесс"

– сообщил вице-президент АТОР Артур Мурадян

По его словам, эффект от очередного роста доллара и евро россияне ощутят в самое ближайшее время. Мурадян подчеркнул, что подорожают туры в страны, пользующиеся большой популярностью у российских путешественников. Это Египет, Турция и ОАЭ, добавил он.

"По Таиланду это также вполне возможно ощутить, но там, по крайней мере, цена на перевозку все-таки не до бесконечности будет расти, а вот как раз гостиницы там не очень дорогие"

– поведал представитель АТОР