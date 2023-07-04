Зарубежные туры для россиян подорожали с начала года на 30%

За первые шесть месяцев года туры за границу для россиян подорожали на 30%. В ближайшее время ожидается очередное подорожание, связанное с ростом курса доллара и евро.
Туры за границу для россиян с начала 2023 года подорожали на 30%. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России.
"Зарубежные туры уже подорожали на 30% с начала года, падение рубля ускорит этот процесс"
– сообщил вице-президент АТОР Артур Мурадян
По его словам, эффект от очередного роста доллара и евро россияне ощутят в самое ближайшее время. Мурадян подчеркнул, что подорожают туры в страны, пользующиеся большой популярностью у российских путешественников. Это Египет, Турция и ОАЭ, добавил он.
"По Таиланду это также вполне возможно ощутить, но там, по крайней мере, цена на перевозку все-таки не до бесконечности будет расти, а вот как раз гостиницы там не очень дорогие"
– поведал представитель АТОР