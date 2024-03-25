Вестник Кавказа

Зарубежные туристы потратили в прошлом году в Азербайджане свыше $1,4 млрд

Зарубежные туристы потратили в прошлом году в Азербайджане свыше $1,4 млрд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
За прошлый год Азербайджан заработал больше $1,4 млрд за посещение иностранных путешественников, что на 82% больше, чем в 2022 году.

Зарубежные туристы стали чаще посещать Азербайджанскую Республику. В прошлом году путешественники из других стран принесли республике $1,4 млрд. 

Сообщается, что эти цифры больше на 82%, чем объем средств полученных от посещения иностранных туристов в позапрошлом году. 

По данным агентства "Интерфакс – Азербайджан" туристический поток в 2023 году составил 1,4 млн человек. Всего Азербайджан посетили 2,1 млн граждан других стран. 

Таким образом, количество туристов достигло 65% от рекордных показателей, которые были зафиксированы в республике в 2019 году. 

При этом туристическая сфера принесла 2,2% дохода в ВПП республики в прошлом году. 

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