Зарубежные туристы потратили в прошлом году в Азербайджане свыше $1,4 млрд

За прошлый год Азербайджан заработал больше $1,4 млрд за посещение иностранных путешественников, что на 82% больше, чем в 2022 году.

Зарубежные туристы стали чаще посещать Азербайджанскую Республику. В прошлом году путешественники из других стран принесли республике $1,4 млрд.

Сообщается, что эти цифры больше на 82%, чем объем средств полученных от посещения иностранных туристов в позапрошлом году.

По данным агентства "Интерфакс – Азербайджан" туристический поток в 2023 году составил 1,4 млн человек. Всего Азербайджан посетили 2,1 млн граждан других стран.

Таким образом, количество туристов достигло 65% от рекордных показателей, которые были зафиксированы в республике в 2019 году.

При этом туристическая сфера принесла 2,2% дохода в ВПП республики в прошлом году.