Россия и Турция – лидеры по турпотоку в Азербайджан в 2024 году

Число туристов в Азербайджане с начала года увеличилось почти на 50%. Лидеры – Россия, Турция и Иран. В Баку также отметили рост числа отдыхающих из арабских стран.

Член комитета азербайджанского парламента по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов рассказал о росте числа туристов в стране с начала 2024 года.

Он отметил, что по сравнению с прошлогодними показателями количество отдыхающих граждан в Азербайджане выросло на 46,7% - 341 тыс путешественников. Лидерами по турпотоку стали Россия – почти 27%, Турция – около 20% и Иран – почти 10%.

Помимо этого, 6,9% от общего числа путешественников составили граждане Индии, 4,8% - граждане Грузии и 3,4% - Саудовской Аравии. Байрамов также заявил, что в 4,1 раза увеличилось количество китайских туристов.

Кроме того, он сообщил о росте числа путешественников, которые прибывают из арабских стран. Так, за первые два месяца их количество возросло в 1,7 раза. Такой же рост зафиксирован в отношении европейских граждан.