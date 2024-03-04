Популярность Азербайджана выросла в России

В России растет спрос на туры в Азербайджан. Туроператоры работают над увеличением ассортимента туров в эту страну. Направление пользуется спросом за счет коротких перелетов.

За последний год в России увеличился спрос на туристические поездки в Азербайджан, один из факторов роста - совместная работа турбизнеса двух стран в этом направлении.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на работников отечественных туроператоров, спрос на отдых в Азербайджане увеличился более чем в два раза. Компании уверены, что рост будет продолжаться.

Источники отметили, что операторы регулярно работают над увеличением ассортимента туров в Азербайджан. Там же добавили, что отдых в этой стране популярен за счет короткого перелета, отсутствия языковых и визовых барьеров.

Подчеркивается, что популярность среди российских отдыхающих обрели лечебные курорты республики - Нафталан, Галаалты и Нахчыван. Кроме того, имеется спрос на туры выходного дня.