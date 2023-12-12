Курорты Кавказа собирают новых туристов

Интерес к отдыху на Северном Кавказе стабильно растет – это особенно заметно по росту весеннего турпотока на особенно популярный у российских туристов кабардино-балкарский всесезонный горнолыжный курорт "Эльбрус".

Всесезонный курорт "Эльбрус" в горах Кабардино-Балкарии (КБР) собирает новых поклонников – только за первую неделю марта на нем побывали 25% больше туристов, сообщила пресс-служба "Кавказ.РФ".

"По итогам прошедшей недели, на которую выпали длинные выходные дни, наибольший рост турпотока зафиксирован на "Эльбрусе" в Кабардино-Балкарии. Курорт принял на четверть гостей больше (25%), чем за аналогичный период прошлого года"

- пресс-служба "Кавказ.РФ"

Рост фиксируется и на чеченском горнолыжном курорте "Ведучи" – только за минувшую неделю поток туристов на нем вырос на 9%, что еще раз подтверждает, что интерес к отдыху на Северном Кавказе стабильно растет, отметил заместитель генерального директора "Кавказ.РФ" Рустам Тапаев.

Лучше всего рост популярности горнолыжных курортов Северного Кавказа иллюстрируют новогодние праздники – за дни новогодних каникул их посетили более 100 тыс туристов, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.