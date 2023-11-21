Горы Северного Кавказа в зимнем сезоне примут свыше 2 млн туристов

Горнолыжные курорты Северного Кавказа ждут в начинающемся сезоне минимум 2 млн гостей. Высокогорный "Эльбрус" открыл сезон раньше других курортов.

Курорты "Архыз", "Домбай", "Эльбрус", "Ведучи" ожидают в зимнем сезоне 2023-2024 минимум 2 млн туристов.

"По самым осторожным прогнозам, ожидаем рост турпотока порядка 10%. Курорты региона рассчитывают принять более двух миллионов гостей"

– "Кавказ.РФ"

Ски-пасс на кавказских курортах стоит в пределах 2,6 тыс рублей за день. Отдыхающих ждут более 88 км трасс и 30 подъемников.

Курорт "Эльбрус"

"Эльбрус" в Кабардино-Балкарии одним из первых открыл сезон катания, лыжники и сноубордисты уже сегодня могут прокатиться по склону на высоте почти 4 тыс м над уровнем моря, где расположены станции канатки "Гарабаши" – "Мир".

Сейчас туристам доступны 17 км трасс, планируется открыть еще около 6 км. Также зимой будут запущены две новые канатки.

Курорт "Ведучи"

"Любители зимнего активного отдыха также могут попробовать свои силы на самой протяженной в мире всесезонной горнолыжной трассе на курорте "Ведучи" в Чеченской Республике"

– "Кавказ.РФ"

Строительство второй очереди курорта продолжается, вскоре будут проложены 9 новых трасс.