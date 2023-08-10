Жара не покинет Грузию до понедельника

Опубликовано: 10:41, 10 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жара продлится в Грузии до конца августа. В ближайшие дни столбики термометров будут подниматься до +40 градусов.

Температура воздуха в Грузии будет подниматься до +40 градусов и такая температура сохранится до конца недели. Об этом сообщили местные синоптики. В этой связи распространено предупреждение о повышении риска лесных пожаров.

В то же время уже с пятницы в западной части страны не исключены дожди. Этот же прогноз касается и Восточной Грузии.

В Тбилиси столбики термометров до конца недели днем будут показывать от +36 до + 37 градусов. Ночью температура воздуха будет опускаться до +25 градусов.

Согласно долгосрочному прогнозу, столбики столичных термометров покинут тридцатиградусные рубежи только в конце августа.