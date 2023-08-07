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Грузия погрузилась в траур по жертвам Шови

Грузия погрузилась в траур по жертвам Шови
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Грузия погрузилась сегодня в траур по жертвам масштабного оползня, на прошлой неделе ударившего по курорту Шови в горах района Рача. Погибло 18 человек, еще 18 до сих пор не могут найти. Курорт стерт с лица земли.

Сегодня в Грузии – день траура по жертвам масштабного оползня, обрушившегося на прошлой неделе на горный курорт Шови (регион Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия). На данный момент известно о 18 погибших, еще 18, включая 7 детей, пока что остаются пропавшими без вести. Мосты, ведшие к курорту, уничтожены, автотрасса почти не проходима.

Специалисты установили, что к оползню привело совмещение нескольких факторов: из-за жары усилилось таяние горных льдов после проливных дождей предыдущих недель, обострилась эрозия почвы, в результате камнепад на большой высоте вызвал эффект домино: камнепад спровоцировал сель в долине Бубисцкали, а тот ударил по Шови. В итоге на курорт спустилось до 5 млн куб м земли.

Траур 7 августа был объявлен по решению председателя правительства Ираклия Гарибашвили. На всей территории республики в знак траура приспущены флаги.

Пропавших без вести продолжают искать 600 человек – экспертов МЧС и военнослужащих, они используют для разбора оползневых завалов почти 180 машин, сверху возможных выживших высматривают с вертолетов пограничников.

Власти Грузии подвели итоги трагедии в Шови

Власти Грузии подвели итоги трагедии в Шови

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