Власти Грузии подвели итоги трагедии в Шови

Опубликовано: 15:47, 6 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сourtesy of Municipality of Oni City

На грузинском курорте Шови, где несколько дней назад сошел оползень, продолжается поисково-спасательная операция. К работам привлечены все ведомства.

Число жертв трагедии, произошедшей на курорте Шови в Грузии в минувший четверг, увеличилось до 18. Об этом сегодня рассказал председатель правящей партии "Грузинская мечта".

"Найдены тела 18 человек. Что касается опознания, то несколько человек пока не идентифицированы, возможно, исходя из полученных повреждений, потребуется провести анализ ДНК, что займет некоторое время"

– Ираклий Кобахидзе

Он акцентировал внимание на том, что поисковая операция продолжается, в ней задействованы все ведомства.

"Картина тяжелая. К работам привлечены все ведомства, активно работает Министерство инфраструктуры, мобилизовано 80 единиц тяжелой техники и ведутся очень интенсивные работы"

– председатель "Грузинской мечты"

В поисковой операции участвуют четыре сотни спасателей и две сотни военных. В ней также задействованы спецтехника и вертолеты.

Что произошло в Шови?

В четверг, 3 августа, высокогорный курорт накрыл оползень. Он разрушил мосты и повредил дорогу, ведущую к курорту. Спасателям удалось эвакуировать несколько сотен человек, еще 17, включая 7 детей, числятся пропавшими без вести. В связи с трагедией 7 августа в республике было объявлено днем траура.