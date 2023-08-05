РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Число погибших растет с каждым часом: в Шови найдено 17-е тело

Число погибших растет с каждым часом: в Шови найдено 17-е тело
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Тело 17 пострадавшего извлекли спасатели из-под селевых масс в Шови. Продолжаются поиски 20 человек.

Согласно последним данным, жизни 17 человек унес оползень, сошедший в курортном Шови (регион Рача). Порядка 20 человек числятся пропавшими без вести. Более двухсот – эвакуированы.

"Подтверждаю, спасатели нашли тело еще одного человека. Общее число погибших составляет 17"

– пресс-службе МВД Грузии

Ранее сообщалось, что оползень обрушился на Шови в минувший четверг. Разрушены многие инфраструктурные объекты.  Понедельник, 7 августа, в стране объявлен днем траура.

Как комментировал случившееся спикер парламента Шалва Папуашвили,  масштаб трагедии огромен.

"Территория примерно в 50 гектаров полностью покрыта в среднем на 4 метра каменистой массой, под которой оказалось все"

 – Шалва Папуашвили

Ильхам Алиев выразил соболезнования Грузии в связи с трагедией

Ильхам Алиев выразил соболезнования Грузии в связи с трагедией

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1080 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version