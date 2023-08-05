Число погибших растет с каждым часом: в Шови найдено 17-е тело

Опубликовано: 23:25, 5 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Тело 17 пострадавшего извлекли спасатели из-под селевых масс в Шови. Продолжаются поиски 20 человек.

Согласно последним данным, жизни 17 человек унес оползень, сошедший в курортном Шови (регион Рача). Порядка 20 человек числятся пропавшими без вести. Более двухсот – эвакуированы.

"Подтверждаю, спасатели нашли тело еще одного человека. Общее число погибших составляет 17"

– пресс-службе МВД Грузии

Ранее сообщалось, что оползень обрушился на Шови в минувший четверг. Разрушены многие инфраструктурные объекты. Понедельник, 7 августа, в стране объявлен днем траура.

Как комментировал случившееся спикер парламента Шалва Папуашвили, масштаб трагедии огромен.

"Территория примерно в 50 гектаров полностью покрыта в среднем на 4 метра каменистой массой, под которой оказалось все"

– Шалва Папуашвили