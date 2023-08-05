Ильхам Алиев выразил соболезнования Грузии в связи с трагедией

Опубликовано: 14:42, 5 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Соболезнования в связи с ЧС в Грузии выразил президент Азербайджана. Письмо направлено премьеру страны.

Сегодня письмо с соболезнованиями грузинскому премьеру Ираклию Гарибашвили направил президент Азербайджана Ильхам Алиев. В Грузии 3 августа сошел смертельный оползень, точное число жертв еще не установлено, траур объявлен на 7 августа.

"Крайне опечалены известием о человеческих жертвах и крупномасштабных разрушениях в результате мощного оползня в курортной зоне Шови. Разделяя ваше горе в связи с этой трагедией, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, дружественному народу Грузии, желаю выздоровления пострадавшим, скорейшего устранения последствий стихийного бедствия"

– Ильхам Алиев

Также соболезнования по поводу ЧС выразили председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова и глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов.

Азербайджан готов помочь Грузии в спасательной операции и с ликвидацией последствий в зоне ЧС, об этом стало известно накануне.

В Шови на месте происшествия на данный момент работают 600 человек, работы ведутся как с земли, так и с воздуха. Кинологи, спасатели и военные ведут поиск пропавших граждан с рассвета.