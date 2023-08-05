Оползень в Грузии: к спасателям присоединились 200 военных

Опубликовано: 12:04, 5 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Government of Georgia

В Грузии сегодня продолжаются спасательные работы на курорте Шови, накрытом оползнем 3 августа. Найдены 11 погибших, еще 25 человек числятся пропавшими. Работы сегодня ведутся усилиями 600 человек - 400 спасателей и 200 военных.

В Грузии третий день ведется поисково-спасательная операция на месте схода мощного оползня.

Оползень в Шови погубил 11 человек, их тела обнаружены, опознать удалось только шестерых. Также без вести пропавшими с момента стихийного бедствия числятся 25 человек.

"Работы сейчас ведутся осторожно, живыми силами, вместе с техникой, так как могут быть еще тела. Что касается обнаруженных вчера погибших, на этом этапе опознаны шесть из 11"

– департамент по связи с регионами администрации правительства Грузии

Работы на месте ЧС ведут сегодня 400 спасателей и 200 военнослужащих, в том числе военно-инженерный батальон Восточного командования и личный состав 102-го батальона Нацгвардии. Операция в Шови проводится усилиями кинологов, пожарных и других специалистов. Тяжелая техника расчищает недоступные участки от оползневых масс.

Поиски пропавших ведутся с воздуха, работают вертолеты, которым мешают дроны.

"Призываем граждан, выражающих желание использовать дроны в зоне стихии, не принимать решения самовольно, так как это представляет угрозу для вертолетов, действующих в зоне стихии"

– Служба управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии

В зоне трагедии работают медики и представители МККК. Траур в Грузии объявлен на 7 августа. В связи с произошедшим до 8 августа концерты отменены в концертном зале Black Sea Arena в Шекветили и в клубе MONO HALL в Батуми.

Причина оползня

Оползень в горах Грузии сошел 3 августа. Его вызвали обильные осадки, таяние ледников и селевые потоки. Всего на курорт Шови сошло порядка 5 млн руб м земли, это около 420 футбольных полей. Курорт, по сути, разрушен. Повреждена дорога, уничтожены мосты и другая инфраструктура.

Специалисты считают, что опасности повторения ЧС в регионе нет.