Замглавы МИД Армении летит в Иран

Ваан Костанян
© Фото: сайт МИД Армении
Ваан Костанян посетит в самое ближайшее время в столицу Ирана. Детали предстоящей поездки пока не разглашаются.

В среду, 12 августа, замглавы МИД Армении Ваан Костанян, курирующий двусторонние отношения с Ираном, отправится в Тегеран. Об этом пишут армянские средства массовой информации.

Соответствующую информацию подтвердила также пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Ани Бадалян. При этом она не стала раскрывать подробности предстоящей поездки.

Ранее сегодня состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Ирана Масуда Пезешкиана. В ходе беседы обсуждались транспортные возможности региона.

