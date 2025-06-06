Замглавы МИД Армении летит в Иран

Ваан Костанян посетит в самое ближайшее время в столицу Ирана. Детали предстоящей поездки пока не разглашаются.
В среду, 12 августа, замглавы МИД Армении Ваан Костанян, курирующий двусторонние отношения с Ираном, отправится в Тегеран. Об этом пишут армянские средства массовой информации.
Соответствующую информацию подтвердила также пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Ани Бадалян. При этом она не стала раскрывать подробности предстоящей поездки.
Ранее сегодня состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Ирана Масуда Пезешкиана. В ходе беседы обсуждались транспортные возможности региона.