Армения успокоила Иран по Зангезурскому коридору

Армянский премьер Пашинян в разговоре с иранским президентом Пезешкианом заявил, что договоренности между Баку и Ереваном, достигнутые в Вашингтоне, создадут новые возможности для региона. Он подчеркнул, что проект Зангезурского коридора будет учитывать принципы территориальной целостности и суверенитета стран.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и заявил, что итоги переговоров в Вашингтоне и мир между Баку и Ереваном создают новые возможности для региона, рассказали в армянском правительстве.

Никол Пашинян заверил Масуда Пезешкиана, что региональные коммуникации будут действовать в рамках принципов территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции стран, а также на основе взаимности. Кроме того, армянский премьер поблагодарил иранского президента за объективные оценки результатов переговоров, подчеркнув важность его будущей поездки в Ереван.

Ранее президент Ирана отмечал, что требования Тегерана по Зангезурскому коридору были учтены на вашингтонских переговорах, а некоторые публикации в СМИ явно преувеличивают ситуацию.

По словам Масуда Пезешкиана, подписанный в США документ не нарушает принцип территориальной целостности и не ограничивает доступ Ирана к Европе, а также на север. При этом участие в проекте американских компаний остается единственным спорным моментом для Тегерана.

Напомним, что 8 августа в Вашингтоне состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна при участии главы Белого дома Дональда Трампа. По ее итогам, была подписана совместная декларация и прошла процедура парафирования текста мирного договора.