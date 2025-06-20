Взрывы раздаются в провинции Бушер – СМИ

Несколько выстрелов прозвучали в иранской провинции Бушер, об этом сообщает Nour News.
Деталей иранское информационное агентство пока не приводит.
В провинции Бушер находится построенная Росатомом атомная электростанция Бушер. Как сообщал глава госкорпорации Алексей Лихачев, в данный момент на ней трудятся более 300 российских сотрудников, а всего в работе на ней задействованы около полутысячи россиян.
Ранее сегодня ночью США нанесли удар по трем ключевым объектам иранской ядерной программы – в Фордо, Исфахане и Натанзе. Позже президент Америки Дональд Трамп заявил, что в результате него были уничтожены все ключевые объекты, где происходило обогащение урана. Тегеран эту информацию опроверг.
Утром Иран нанес ракетный удар по Израилю, а израильские ВВС атаковали ряд объектов на западе Ирана.