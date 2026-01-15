Протесты против властей Ирана прошли в Ереване

Хотя в Иране заканчиваются антиправительственные протесты, они продолжаются в Армении: перед иранским посольством в Ереване вновь собрались противники Исламской Республики и потребовали смены власти в соседней стране.

В Ереване сегодня вновь состоялась акция протеста против правительства Исламской Республики Ирана. Ее участники пришли к посольству ИРИ в армянской столице с лозунгами против нынешних иранских властей.

Как пишут армянские СМИ, в акции протеста предположительно участвовали иранские эмигранты. Среди их плакатов была и надпись с обращением к президенту США Дональду Трампу "Президент Трамп, действуйте немедленно", и флаги шахской династии с львом и солнцем.

Поскольку акция не была согласована с городскими властями, полиция задержала семерых активистов, в том числе организатора митинга, и потребовала от собравшихся прекратить нелегальный протест. Также полицейские воспрепятствовали шествию в направлении Голубой мечети.

Тем не менее, даже без организатора и под присмотром полиции участники протеста продолжили скандировать антиправительственные лозунги у посольства Ирана в Ереване.