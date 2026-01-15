Казахстан повысит цены на электричество для удвоения энергетики

Жителей Казахстана предупредили о росте цен на свет из-за планов Астаны вдвое увеличить производство электричества в ближайшее десятилетие.

Как рассказали в Казахской энергетической ассоциации Kazenergy, в ближайшие девять лет Астана планирует на 100% увеличит производство энергии в республике, создав ряд электростанций с суммарной мощностью 26,4 ГВт. Столь масштабный проект потребует вложений свыше $47 млрд.

В Kazenergy предупредили, что инвестиции будут изысканы в том числе через повышение цен на электричество в Казахстане, пишет ТАСС.

"Реализация планов потребует, оценочно, $47,4 млрд инвестиций, что приведет к существенному росту тарифов на электроэнергию"

– Kazenergy

С точки зрения планирования предстоит точно согласовать строительство электростанций с прогнозируемым ростом энергопотребления, чтобы в стране не образовывались простаивающие мощности и цены на электричество не росли свыше необходимого.

В связи с этим власти будут развивать энергетику Казахстана не просто количественно, а стратегически, с одновременным внесением соответствующих поправок в законы.