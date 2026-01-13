Казахстан первым в Центральной Азии присоединился к Токийской конвенции

Дипломы, полученные выпускниками вузов Казахстана, теперь будут признаваться в странах Азиатско-Тихоокеанского региона – присоединение к Токийской конвенции сегодня ратифицировал сенат страны.

Сенат Казахстана сегодня первым из стран Центральной Азии утвердил Азиатско-Тихоокеанскую региональную конвенцию о признании квалификаций о высшем образовании (Токийская конвенция), сообщили в верхней палате парламента страны.

"Документ устанавливает единые и прозрачные правила признания дипломов между странами Азиатско-Тихоокеанского региона – Китаем, Японией, Кореей, Австралией, Новой Зеландией, Монголией и другими"

- сенат Казахстана

Теперь общие стандарты, обязательные для стран региона, будут действовать и в Казахстане, что позволит стране наладить обмен официальной информацией и в ускоренном режиме подтверждать документы об образовании.

Документ открывает новые рынки для экспорта образовательных услуг казахстанских вузов, что усилит доверие к казахстанской системе высшего образования. В свою очередь это позволит стране поучать новые образовательные практики и совершенствовать технологии обучения, развивая международное сотрудничество в области образования, говорится в сообщении.

Это укрепит позиции страны как регионального образовательного хаба, отметили сенаторы.