РГГУ готов обучать лучших школьников Казахстана

Казахстанские школьники могут получить квоту на обучение в России за победу на олимпиаде, для этого Российский государственный гуманитарный университет объявил о проведении олимпиады по ряду предметов.

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) пригласил казахстанских школьников испытать свои силы в олимпиаде, победители которой смогут продолжить обучение в вузе, сообщает посольство России в Казахстане.

"Иностранные граждане - победители и призеры олимпиады РГГУ получат квоту на обучение в Российском государственном гуманитарном университете"

- сообщение вуза

Олимпиада пройдет по истории, обществознанию, литературе русскому и иностранным языкам: срок подачи заявок заканчивается 20 января, а отборочный этап пройдет дистанционно с 15 по 29 января текущего 2026 года, передает Sputnik Казахстан.

Финал олимпиады пройдет очно 21-22 февраля. РГГУ - один из ведущих научно-образовательных центров России в сфере гуманитарных, социальных и информационных наук, который сохраняет свою позицию в топ-20 лучших университетов России по гуманитарным направлениям, напомнили в дипмиссии.