Вестник Кавказа

Имущество экс-мэра Сочи и его окружения на 1,6 млрд рублей обращено в доход РФ

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иск Генпрокуратуры РФ к Алексею Копайгородскому и другим лицам удовлетворен: у ответчиков изъяты в собственность Российской Федерации недвижимость, машины и украшения суммарно на $20 млн.

Согласно вердикту Хостинского райсуда Сочи недвижимое и движимое имущество бывшего сочинского мэра Алексея Копайгородского и связанных с ним граждан обращено в доход Российской Федерации. Общая сумма изъятых таким образом активов – 1,6 млрд рублей.

Таким образом суд полностью удовлетворил иск к Копайгородскому, поданный Генеральной прокуратурой РФ.

В число изъятой недвижимости входят 77 зданий, причем не только в Краснодарском крае, но и в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Из движимого имущества и Копайгородского и его окружения в доход РФ обращены пять машин фирмы "Мерседес", деньги и изделия роскоши, включая дорогие иностранные часы и ювелирные украшения.

Одних только драгоценных камней изъято на сумму свыше 50 млн рублей, самым дорогим из них вправленный в кольцо большой сапфир, стоимость которого эксперты оценивают в 13 млн рублей.

Напомним, что Алексей Копайгородский, руководивший Сочи в 2019-2024 годах, был взят под стражу в сентябре 2024 года из-за подозрения во взяточничестве в особо крупном размере – около 250 млн рублей.

