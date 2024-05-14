В уголовном деле Копайгородского появились новые эпизоды

Правоохранители предъявили экс-мэру Сочи Алексею Копайгородскому обвинение в трех эпизодах легализации преступно нажитого имущества, претензии у следствия есть и к супруге бывшего градоначальника.

В уголовном деле бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского появились новые подробности: следствие предъявило ему обвинение по трем эпизодам легализации преступно нажитого имущества.

Обвинения проходят в рамках части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем), передает РИА Новости.

Следствие ведется по факту хищения двух земельных участков ценой 3,7 млн рублей. А вот в деле о получении взятки от бизнесмена в 43 млн рублей фигурирует и его супруга.

Также Янина Копайгородская обвиняется в попытке давления на свидетелей, которое, по мнению следствия, она пыталась оказать по их уголовному делу, из-за чего домашний арест ей заменили на содержание в следственном изоляторе.

Свою вину супруги не признают.

Напомним, ранее мы писали о том, что 25 сентября в Москве по решению суда Алексей Копайгородский был арестован по обвинению в растрате, причем в крупном размере. Срок его заключения неоднократно продлевался. Позже следствие установило, что в ноябре 2023 года мэр получил от одного из бизнесменов города-курорта особо крупную взятку - фактически было совершено вымогательство. Деньги мэру были переданы через его супругу Янину Копайгородскую.

В случае, если суд признает Копайгородского виновным, ему грозит заключение на срок до 19 лет и крупный штраф.