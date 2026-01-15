Вестник Кавказа

Александр Бастрыкин взял на контроль экологию реки Артузен

Бастрыкин Александр
© Фото: Следственный комитет России
Руководителя СКР Александра Бастрыкина заинтересовали данные о нарушении экологических норм промышленным предприятием в Дагестане, действующем во вред воде реки Артузен и воздуху во всей округе.

Как рассказали в пресс-службе руководителя Следственного комитета Российской Федерации, Александр Бастрыкин принял решение взять на личный контроль расследование ситуации с экологией реки Артузен в Дагестане.

СКР отреагировал на сведения дагестанских СМИ о явном нарушении экологических законов неким промышленным предприятием, которое отравляет ядовитыми выбросами и воду Артузена, и воздух вокруг. На работу предприятия жалуется местное население.

Следователи сейчас проверяют подозрения о том, что предприятие было построено в запрещенной для промышленности водоохраной зоне. Следствие ведется под надзором центрального аппарата СКР.

