Глава Минэкономики Армении получил от энергетиков иск за интервью

Министру экономики Армении Геворгу Папояну грозит иск на $16 тыс за оценку деятельности компании "Электросети Армении" в интервью Общественному телевидению.

Собственники перешедшей в госуправление энергетической компании "Электросети Армении" направили в суд иск против главы Минэкономики Армении Геворга Папояна. Иск уже рассматривается в Ереванском суде.

Собственники "Электросетей" требуют признать Геворга Папояна клеветником из-за его интервью Общественному телевидению, где министр сказал, что компания тем или иным путем грабила армянских граждан.

Истцы хотят, чтобы суд официально расценил эти слова как клевету и взыскал с Геворга Папояна моральный ущерб в размере $16 тыс. Кроме того, иск требует от самого министра выступить с опровержением.

Напомним, что правительство Армении планирует полностью выкупить "Электросети" у собственников – холдинга "Ташир" – и в настоящее время решает, как будет проведена процедура выкупа: за бюджетные деньги или за средства какой-либо частной компании.