Пашинян: мы применим опыт "Маршрута Трампа" на всех погранпунктах Армении

Армения намерена извлечь дополнительную пользу из "Маршрута Трампа", заимствовав американские таможенные технологии для работы других армянских погранпунктов, рассказал лидер республики Никол Пашинян.

Председатель правительства Армении Никол Пашинян, продвигая реализацию американской версии Зангезурского коридора, проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP), заявил о намерении отработать в нем самые современные таможенные технологии, чтобы затем внедрить их на всех прочих армянских погранпунктах.

Сегодня Никол Пашинян вместе с зампредседателя парламента Акопом Аршакяном и главой Минтеха Мхитаром Айрапетяном посетил встречу Союза высоких технологий РА.

Пашинян уточнил, что в первую очередь опыт "Маршрута Трампа" будет интересно использовать в ереванском аэропорту "Звартноц".

Среди внутриармянских мер развития таможенной сферы председатель правительства особо выделил популяризацию среди граждан новых биометрических паспортов, разрабатываемых французским Idemia.

Напомним, что "Маршрут Трампа" соединит наземный сообщением Зангиланский район Азербайджана с его Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Армении. Азербайджанскому транспорту при этом будет предоставлено право беспрепятственного передвижения в обоих направлениях.