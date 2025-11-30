Вестник Кавказа

Чемпионат Европы по фигурному катанию выиграл Ника Егадзе из Грузии

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Подопечный знаменитого российского тренера Этери Тутберидзе, представитель Грузии Ника Егадзе стал лучшим на ЧЕ по фигурному катанию в Шеффилде.

Спортсмен из Грузии Ника Егадзе завоевал сегодня чемпионский статус на первенстве Европы по фигурному катанию в Шеффилде (Англия). Егадзе откатал короткую и произвольную программы со значительным отрывом от соперников.

По сумме всех выступлений Ника Егадзе набрал 273 балла. Ближайший к этому результат показал итальянский фигурист Маттео Риццо, получивший с 256 баллами серебряную медаль европейского первенства.

На третьем месте с 238 баллами оказался Георгий Рештенко, ранее выступавший за Россию, а в последние 8 лет – за Чехию.

Отметим, что тренером Ники Егадзе является российская легенда фигурного катания Этери Тутберидзе.

Международный союз конькобежцев вновь по политическим причинам не допустил фигуристов из России и Беларуси к состязаниям.

