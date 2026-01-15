Али Хаменеи подвел итоги: погибли тысячи, беспорядки остановлены

Беспорядки в Иране прекращены, но их жертвами стали тысячи человек, рассказал иранский лидер Али Хаменеи, обращаясь к гражданам. Он сообщил, что Тегеран намерен наказать всех виновных в организации беспорядков, как внутри страны, так и за ее пределами.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи провел сегодня встречу с иранскими гражданами в столице Исламской Республики, в ходе которой заявил о подавлении беспорядков в стране.

Он отметил, что изначально мирные протесты, вызванные тяжелой экономической ситуацией в Иране, были превращены провокаторами в беспорядки с целью расшатывания иранской государственности. В результате, признал Али Хаменеи, погибло несколько тысяч человек, пострадало свыше 250 мечетей и столько же вузов, а также многие здания государственных органов.

Тем не менее властям удалось остановить волну преступлений в Исламской Республике. Али Хаменеи подчеркнул, что удалось это сделать благодаря народной поддержке. Организаторы и участники беспорядков арестованы во множестве, и верховный лидер пообещал наказать их.

Также, по его словам, Иран будет работать над наказанием внешних сил, попытавшихся разжечь нестабильность в стране, однако не станет провоцировать войну.

"Мы не втягиваем страну в войну, но преступников внутри страны мы не оставим. Хуже внутренних преступников – преступники международные. Их мы тоже не оставим"

– Али Хаменеи

В то же время он указал на необходимость иранским властям лучше работать над улучшением благосостояния граждан, поскольку людям в стране действительно живется тяжело. Он заявил, что чиновники обязаны работать вдвое усерднее.