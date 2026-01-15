Иран подсчитал урон: подожжено свыше 50 мечетей

Беспорядки в Иране оказались уникальными по масштабу антиисламского вандализма: в течение трех недель противники Исламской Республики напали на 53 мечети. Кроме того, за это время было уничтожено 180 карет скорой помощи.

Участники беспорядков в Иране целенаправленно уничтожали мечети – об этом, подводя предварительные итоги трех недель протестов в Исламской Республике, заявили дипломаты иранской дипмиссии в Москве.

По подсчетам иранских властей, после перерастания мирных протестов в беспорядки по всей стране были атакованы и подожжены 53 мечети. Из них чуть меньше половины – 25 мечетей – пострадали в Тегеране.

Иранские дипломаты обратили внимание на уникальность этого антиисламского вандализма: не только в Иране, но и в целом в исламском мире никогда не бывало, чтобы во время протестов было атаковано и подожжено такое количество мечетей.

Кроме того, пишет ТАСС, в посольстве ИРИ в РФ обратили внимание на стремление участников беспорядков помешать работе скорой помощи: за три самых горячих дня насилия по всей стране было сожжено порядка 180 медицинских автомобилей.

Дипломаты добавили, что организованные группы террористов в эти дни занимались убийствами протестующих и случайных прохожих.

"Раненых добивали. В одном из случаев, когда люди пытались доставить раненых в больницу, группа "добровольцев" вызвалась помочь, но позже все 11 раненых были найдены убитыми выстрелами в голову"

– посольство ИРИ в РФ

Власти Ирана заявляют, что к настоящему времени контроль над ситуацией уже установлен, спецслужбы активно выявляют и задерживают организаторов беспорядков. По сообщениям иранских СМИ, накануне был установлен ключевой координатор антиправительственных выступлений – Назанин Барадаран, скрывавшаяся под именем Раха Пархам. Иранская разведка считает, что Барадаран контактировала с Пентагоном США.