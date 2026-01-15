США ввели гренландские санкции против Европы

Дания и поддерживающие ее в гренландском споре с США европейские государства получают повышение американских пошлин на дополнительные десять процентных пунктов. Такое решение сегодня принял и озвучил президент США Дональд Трамп в связи с нежеланием Европы передавать Гренландию под контроль Вашингтона.
В списке стран, попавших под новый тарифный удар Трампа, оказались Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды и весь Скандинавский полуостров – Норвегия, Финляндия и Швеция.
Более того, Трамп предупредил, что гренландские тарифы поднимутся до 25% с 1 июня, если к тому времени Дания не согласится на тех или иных условиях признать Гренландию территорией США.
"Эти пошлины будут взиматься и подлежать выплате до тех пор, пока не будет достигнута сделка о полном и окончательном приобретении Гренландии"
– Дональд Трамп