США ввели гренландские санкции против Европы

Карта Гренландии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Европейские страны, выступающие против присоединения Гренландии к США, будут платить новые пошлины на экспорт своих товаров на американский рынок. Президент Дональд Трамп предупредил, что это продлится до тех пор, пока Дания не согласится продать Гренландию США.

Дания и поддерживающие ее в гренландском споре с США европейские государства получают повышение американских пошлин на дополнительные десять процентных пунктов. Такое решение сегодня принял и озвучил президент США Дональд Трамп в связи с нежеланием Европы передавать Гренландию под контроль Вашингтона.

В списке стран, попавших под новый тарифный удар Трампа, оказались Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды и весь Скандинавский полуостров – Норвегия, Финляндия и Швеция.

Более того, Трамп предупредил, что гренландские тарифы поднимутся до 25% с 1 июня, если к тому времени Дания не согласится на тех или иных условиях признать Гренландию территорией США.

"Эти пошлины будут взиматься и подлежать выплате до тех пор, пока не будет достигнута сделка о полном и окончательном приобретении Гренландии"

– Дональд Трамп

