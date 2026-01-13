Трамп не собирается отступаться от своих претензий на Гренландию

Белый дом ясно дал понять о серьезности своих претензий на территорию Гренландии, которую президент США Дональд Трамп оценил в 700 миллиардов долларов.

Белый дом ясно дал понять о серьезности претензий США Дональда Трампа на Гренландию, заявил в интервью Fox News глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен.

"Для меня совершенно ясно, что эта амбиция, амбиция президента, открыто заявлена"

- Ларс Лекке Расмуссен

Все попытки изменить эту позицию США в ходе встречи с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Белом доме, которую провели Рассмунсен и его коллега, министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт, не увенчались успехом.

Напомним, мы писали о том, что ранее Дональд Трамп на борту своего самолета на пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) заявил, что США в любом случае получат контроль над Гренландией. Также он добавил, что не рассматривает варианта, чтобы раньше Вашингтона это сделали Россия и Китай.