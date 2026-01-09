США получат Гренландию – Трамп

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о том, что Гренландия так или иначе перейдет под американский контроль.

США получат контроль над Гренландией, такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп в ходе общения с журналистами на борту своего самолета на пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), запись которого была опубликована на официальной странице Белого дома.

"Так или иначе мы получим Гренландию"

– Дональд Трамп

Кроме того, Трамп подчеркнул, что не рассматривает варианта, чтобы это сделали Россия и Китай прежде Вашингтона.

"Если мы не возьмем Гренландию, то это сделают Россия или Китай, я этого не допущу"

– Дональд Трамп

Кроме того, американский президент отметил, что США нужны Гренландии еще больше, чем сама Гренландия США. Поэтому им все же стоит заключить сделку с Вашингтоном.

По его словам, остров фактически беззащитен, так как его оборона состоит из "двух собачьих упряжек".