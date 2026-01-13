Около 1,2 млрд рублей ставропольскому индустриальному парку выделят 1,2 млрд рублей

Частный промышленно-индустриальный комплекс "Мастер" в Ставропольском крае получит финансирование из регионального и федерального бюджетов для расширения территории на 20%, на которых появятся новые производственные и складские предприятия.

В Ставропольском крае увеличится территория для размещения производственных и складских предприятий. Частный промышленно-индустриальный комплекс "Мастер" расширит площадь на 20% (+22 тыс кв м). Информацию о модернизации площадки предоставило региональное министерство промышленности и торговли в социальных сетях.

Проект будет состоять из нескольких этапов:

первый – строительство более 8,2 тыс кв м пространства производственного назначения– 2026 год;

второй – размещение резидентов – 2027 год;

третий – строительство еще 14 тыс кв м территорий с готовой инфраструктурой – к 2030 году.

В рамках реализации проекта из регионального и федерального бюджетов будет выделено 1,2 млрд рублей с дополнительным привлечением вложений частного инвертора.

Сейчас площадь индустриального парка с готовой инфраструктурой "под ключ" составляет 112 тыс кв м, на которых располагаются 54 резидента. Комплекс оснащает 1,2 тысяч жителей края и его гостей рабочими местами. А общая выручка арендаторов пространства за девять лет существования превысила 19 млрд рублей, что привнесло в бюджет региона 2 млрд рублей налоговых отчислений.

"Развитие промышленных и индустриальных парков – один из наиболее эффективных инструментов стимулирования региональной экономики, роста спроса на местные услуги и материалы, поддержки малого и среднего бизнеса. Планируем, что на второй год после завершения всех строительно-монтажных работ полезные площади новой очереди достигнут 100% наполняемости"

– отраслевой министр Ставропольского края Иван Ковалев