"Аэрофлот" перенес рейсы из Краснодара в Шарм-эль-Шейх и Дубай

Перенесенные рейсы из Краснодара в Шарм-эль-Шейх и Дубай будут выполнены сегодня. Рейс до мегаполиса в ОАЭ будет выполнен через Москву.

Рейсы "Аэрофлота" из Краснодара в Шарм-эль-Шейх и Дубай перенесены. Это произошло после введенных ограничений на полеты, информирует пресс-служба авиаперевозчика. 

Сообщается, что рейс до египетского курорта будет отправлен сегодня, 15 января. Рейс до Дубая будет отправлен также сегодня, маршрут включает российскую столицу. 

Пассажирам задержанных рейсов предоставлен ночлег в гостинице, людей также обеспечили питанием и напитками. 

Напомним, что аэрогавань Краснодара несколько раз закрывалась с понедельника из-за сильных снегопадов.

