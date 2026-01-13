"Аэрофлот" перенес рейсы из Краснодара в Шарм-эль-Шейх и Дубай

Перенесенные рейсы из Краснодара в Шарм-эль-Шейх и Дубай будут выполнены сегодня. Рейс до мегаполиса в ОАЭ будет выполнен через Москву.

Рейсы "Аэрофлота" из Краснодара в Шарм-эль-Шейх и Дубай перенесены. Это произошло после введенных ограничений на полеты, информирует пресс-служба авиаперевозчика.

Сообщается, что рейс до египетского курорта будет отправлен сегодня, 15 января. Рейс до Дубая будет отправлен также сегодня, маршрут включает российскую столицу.

Пассажирам задержанных рейсов предоставлен ночлег в гостинице, людей также обеспечили питанием и напитками.

Напомним, что аэрогавань Краснодара несколько раз закрывалась с понедельника из-за сильных снегопадов.