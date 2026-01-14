Вестник Кавказа

Пекин призвал к сдержанности в ситуации с Ираном и США

Пекин призвал к сдержанности в ситуации с Ираном и США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Китай призывает к сдержанности и диалогу на фоне эскалации напряженности вокруг Ирана и планов военного вмешательства США.

Глава дипведомства КНР Ван И провел телефонный разговор с главой дипломатии Ирана Аббасом Аракчи. Ван И призвал решать конфликтные ситуации путем диалога, а также призвал к сдержанности. 

Ван И заявил, что Пекин выступает против военного решения или угроз применения военной силы в отношениях между странами. Глава дипломатии КНР подчеркнул, что иранским властям и народу по силам справиться с текущей ситуации, а также стабилизировать обстановку в стране. 

Глава дипведомства отметил, что Китай готов к конструктивной роли на внешней арене. Пекин, по словам Ван И, рассчитывает, что стороны будут прилагать усилия для сохранения мира. 

Отметим, что лидер США Дональд Трамп ранее заявил о намерении вмешаться в ситуацию в Иране. Формат действий США пока не определен, при этом, по данным СМИ, Вашингтон начал военные приготовления.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
630 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.