Пекин призвал к сдержанности в ситуации с Ираном и США

Глава дипведомства КНР Ван И провел телефонный разговор с главой дипломатии Ирана Аббасом Аракчи. Ван И призвал решать конфликтные ситуации путем диалога, а также призвал к сдержанности.
Ван И заявил, что Пекин выступает против военного решения или угроз применения военной силы в отношениях между странами. Глава дипломатии КНР подчеркнул, что иранским властям и народу по силам справиться с текущей ситуации, а также стабилизировать обстановку в стране.
Глава дипведомства отметил, что Китай готов к конструктивной роли на внешней арене. Пекин, по словам Ван И, рассчитывает, что стороны будут прилагать усилия для сохранения мира.
Отметим, что лидер США Дональд Трамп ранее заявил о намерении вмешаться в ситуацию в Иране. Формат действий США пока не определен, при этом, по данным СМИ, Вашингтон начал военные приготовления.