США продлили лицензию на операции с подсанкционным "Лукойлом"

Власти США увеличили срок действия лицензии на операции с российской компанией "Лукойл", которая находится сейчас под американскими санкциями.

Лицензия на операции с российским "Лукойлом" и ее "дочками", позволяющая осуществить продажу Lukoil International GmbH, останется в силе до 28 февраля текущего года, о продлении срока ее действия говорится в документе, изданном Минфином США.

Согласно лицензии, дается временное разрешение на совершение запрещенных исполнительным указом 14024 сделок, которые требуются для ведение переговоров и подписания контрактов с ПАО "Лукойл" для продажи Lukoil International GmbH ("LIG") или любого юрлица-дочерней компании LIG. Разрешение действует до 12:01 по восточному стандартному времени 28 февраля нынешнего года.

Напомним, что санкции против "Лукойла" и его "дочек" были введены США 22 октября. По последней информации, лицензия на операции с самой компанией и ее дочерними предприятиями, необходимая для продажи Lukoil International GmbH, была продлена до 17 января.