В Исламабаде заработал первый центр ASAN xidmət

Пакистан по примеру азербайджанской концепции открыл в Исламабаде первый в стране центр ASAN xidmət – сервис по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям, работа которого основана на опыте Азербайджана.

Накануне, 14 января, в столице Пакистана Исламабаде прошла церемония открытия центра ASAN xidmət, созданного в стране на базе концепции ASAN, являющейся интеллектуальным брендом Азербайджана, сообщили в ASAN xidmət.

В мероприятии приняли участие премьер-министр Пакистана Мухаммед Шахбаз Шариф и члены правительства страны, а также азербайджанская делегация во главе с председателем Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехдиевым, передает АЗЕРТАДЖ.

Соглашение о создании центра власти двух стран подписали еще в сентябре прошлого 2025 года, все это время Государственное агентство Азербайджана передавало Пакистану опыт ASAN xidmət, и пакистанская сторона получила всю необходимую поддержку в этом вопросе.

На первом этапе Pakistan ASAN xidmət будет предоставлять жителям столицы 64 услуги от 12 государственных учреждений, уже разработана и представлена концепция дальнейшего развития Pakistan ASAN xidmət, основанная на инновационных решениях и концепции DOST Азербайджана.

В Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана напомнили, что модель ASAN xidmət экспортируется по договорам в 30 стран и международных организаций, аналогичные центры работают уже в шести странах мира - Индонезии, Узбекистане, Эфиопии, Уганде, Афганистане и теперь в Пакистане.