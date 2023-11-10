В Шуше заработает центр ASAN xidmət. Кроме того, на освобожденных территориях в дальнейшем будут открываться новые центры.

В 2024 году в Шуше будет дан старт работе центра ASAN xidmət, сообщил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана (ASAN xidmət) Ульви Мехтиев.

В настоящее время на месте, где будет расположен центр ведутся подготовительные работы.

«Первый центр ASAN xidmət на освобожденных территориях функционирует в селе Агалы Зангиланского района. Со следующего года агентство начнет работу в Шуше»

– Ульви Мехтиев

Далее он отметил, что в дальнейшем число центров на освобожденных территориях будет постепенно увеличиваться.