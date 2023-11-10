В Шуше заработает центр ASAN xidmət. Кроме того, на освобожденных территориях в дальнейшем будут открываться новые центры.
В 2024 году в Шуше будет дан старт работе центра ASAN xidmət, сообщил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана (ASAN xidmət) Ульви Мехтиев.
В настоящее время на месте, где будет расположен центр ведутся подготовительные работы.
«Первый центр ASAN xidmət на освобожденных территориях функционирует в селе Агалы Зангиланского района. Со следующего года агентство начнет работу в Шуше»
– Ульви Мехтиев
Далее он отметил, что в дальнейшем число центров на освобожденных территориях будет постепенно увеличиваться.
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