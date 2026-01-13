США готовы вернуть военных на базу Аль-Удейд – СМИ

Пентагон может начать возвращение американских военных на авиабазу Аль-Удейд в Катаре после их эвакуации на фоне сообщений о готовящихся ударах по Ирану, пишут американские СМИ.

ВС США вернутся на авиабазу Аль-Удейд в Катаре после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о снижении напряженности между Ираном и США, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.

Ранее американские военные были эвакуированы с базы по причине возможных ударов США по территории ИРИ, однако позднее Дональд Трамп заявил о том, что власти Ирана не планируют казнить участников беспорядков, и гибель людей в стране прекращается.

"Военные США начали эвакуировать неуточняемое число неключевых служащих с авиабазы Аль-Удейд на фоне роста напряженности… Однако после комментариев Трампа в среду Пентагон был готов вернуть военных на базу"

– New York Times

Таким образом, согласно публикации, американский президент стремится к деэскалации ситуации в регионе.

Также американская газета Washington Post со ссылкой на источники сообщает о том, что власти Ирана пригрозили Катару нанесением ударов по целям на его территории, в том случае, если Вашингтон все же атакует Иран.

"Тегеран недавно сообщил Дохе, что осуществит ответ против Катара, если США ударят по Ирану"

– Washington Post

Главной целью Ирана, как пишет WP, станет американская авиабаза Аль-Удейд.

Также в публикации говорится о том, что конфликт может распространяться на территории Ирака, поскольку движение "Катаиб Хезболла" пригрозило Вашингтону в случае атаки на Тегеран.