США готовы вернуть военных на базу Аль-Удейд – СМИ

ВС США вернутся на авиабазу Аль-Удейд в Катаре после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о снижении напряженности между Ираном и США, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.
Ранее американские военные были эвакуированы с базы по причине возможных ударов США по территории ИРИ, однако позднее Дональд Трамп заявил о том, что власти Ирана не планируют казнить участников беспорядков, и гибель людей в стране прекращается.
"Военные США начали эвакуировать неуточняемое число неключевых служащих с авиабазы Аль-Удейд на фоне роста напряженности… Однако после комментариев Трампа в среду Пентагон был готов вернуть военных на базу"
– New York Times
Таким образом, согласно публикации, американский президент стремится к деэскалации ситуации в регионе.
Также американская газета Washington Post со ссылкой на источники сообщает о том, что власти Ирана пригрозили Катару нанесением ударов по целям на его территории, в том случае, если Вашингтон все же атакует Иран.
"Тегеран недавно сообщил Дохе, что осуществит ответ против Катара, если США ударят по Ирану"
– Washington Post
Главной целью Ирана, как пишет WP, станет американская авиабаза Аль-Удейд.
Также в публикации говорится о том, что конфликт может распространяться на территории Ирака, поскольку движение "Катаиб Хезболла" пригрозило Вашингтону в случае атаки на Тегеран.