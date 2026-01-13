Иран решил отказаться от казней организаторов погромов

Власти Ирана не будут казнить задержанных правоохранителями наиболее активных участников беспорядков в стране, чтобы не провоцировать Вашингтон на ответные действия, заявил глава МИД ИРИ.

Иранские власти не будут казнить участников акций протеста через повешение - это даже не рассматривается, заявил в интервью телеканалу Fox News министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

"О повешении не может быть и речи. Это один из элементов кампании по дезинформации, которая была запущена для того, чтобы втянуть президента США Дональда Трампа в это, что может иметь катастрофические последствия"

= Аббас Аракчи

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что сейчас в Иране "нет демонстраций и протестов", в стране установилось спокойствие.

Что касается призывов США к Тегерану вести переговоры, то они оборачиваются стремлением Вашингтона не говорить о мире, а диктовать стране свои условия, отметил глава иранского внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее мы писали о том, что глава МИД Ирана заявил: протестующие в Иране получают указания из-за границы. Заграничные кураторы дают указания бунтовщикам открывать огонь по сотрудникам силовых структур и гражданскому населению, и власти Ирана имеют записи таких голосовых сообщений. Аббас Аракчи также сообщил: происходящее в ИРИ стало "террористической войной" против страны, однако Тегеран контролирует ситуацию.