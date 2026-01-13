Вестник Кавказа

Власти полностью контролируют ситуацию в Иране – Аракчи

Иран на границе с Азербайджаном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прокомментировал текущую ситуацию в Иране, пояснив, что власти полностью держат контроль над происходящим в ИРИ.

Руководство Ирана целиком контролирует ситуацию внутри страны, такое заявление сделал глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи.

"Теперь установилось спокойствие"

– Аббас Аракчи

Министр подчеркнул, что власти контролируют всю ситуацию в стране. Он также призвал надеяться на то, что мудрость окажется сильнее, и Иран не очутится в состоянии высокой напряженности, так как она стала бы катастрофой для всех.

Напомним, протесты в Иране начались в конце прошлого года, 29 декабря, после обвала курса иранской валюты риала. Они охватили большинство крупных городов страны и переросли в массовые беспорядки. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что не исключает применение силы против Ирана.

