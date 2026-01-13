У США нет военных сил в регионе для удара по Ирану – СМИ

СМИ: Армия США не располагает достаточными силами на Ближнем Востоке для сокрушительного удара по Ирану, так как значительная часть сил была направлена в Карибское море для операции против Венесуэлы.

США не располагают достаточной группировкой на Ближнем Востоке для мощного удара по Ирану, который бы парализовал военную структуру ИРИ и исключил возможность ответных атак, информирует The Washington Post.

"Администрация сейчас просто не имеет активов в регионе для того, чтобы провести полноценный удар без риска ответной реакции"

– The Washington Post

По данным источника издания, США задействовали значительную часть сил Центрального командования для операции в Венесуэле.

Отметим, что Центральное командование США (CENTCOM) отвечает за район Персидского залива и Ближнего Востока.

Ранее лидер США Дональд Трамп заявил о готовности поддержать протестующих в Иране, однако не раскрыл характер возможных действий Вашингтона. Трамп заявил о планах "победить" в Иране.