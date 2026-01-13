В Иране назвали сроки восстановления доступа в интернет

Иранские власти могут вернуть доступ к интернету в течение двух недель. Ранее всемирная сеть была заблокирована на фоне масштабных антиправительственных протестов.

Власти Ирана могут восстановить доступ в интернет в течение двух недель, информирует агентство Fars.

По данным медиа, блокирование доступа иранцев ко всемирной паутине связано с попытками властей ИРИ сократить использование иностранных мессенджеров, которыми протестующие пользовались для координации протестов. По информации СМИ, в стране функционирует национальная сеть, которая включает в себя иранские сайты и мессенджеры.

"В течение предстоящей недели-двух соответствующими органами будет принято окончательное решение о предоставлении большего доступа к интернету"

– Fars

Ранее СМИ сообщали, что компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, обеспечила иранцев бесплатным спутниковым интернетом Starlink. Впрочем, официальной информации от компании Илона Маска не поступало.