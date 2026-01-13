Аракчи заявил о готовности народа защищать Иран от внешней угрозы

Аббас Аракчи заявил о готовности народа Ирана отстаивать независимость страны против внешней угрозы. Заявление было сделано на фоне бушующих свыше двух недель протестов в ИРИ.

Глава дипведомства Ирана Аббас Аракчи заявил, что народ страны готов противостоять внешней угрозе, информирует МИД ИРИ.

"Аракчи подчеркнул решимость иранского народа отстаивать национальный суверенитет [своей страны], защищать безопасность и достоинство Ирана от любого иностранного вмешательства и угрозы"

– МИД Ирана

Ранее глава дипломатического ведомства заявил, что беспорядки в Иране режиссируются извне. По словам Аракчи, власти заполучили записи голосовых сообщений с указаниями для организаторов беспорядков. Аракчи также назвал беспорядки "террористической войной".