Иран планирует создать "национальный интернет" – СМИ

В Иране работают над созданием закрытой внутренней сети интернет. На фоне протестов в Иране был сначала ограничен, а затем отключен доступ в глобальную сеть.

В Иране может появиться закрытый "национальный" интернет, рассказал иранский эксперт по цифровым технологиями Амир Рашиди, передает Guardian.

Власти республики на фоне продолжающихся протестов ранее ограничили доступ к интернету. Был представлен список сайтов, которые будут работать в Иране: местные поисковые и навигационные системы, приложения для обмена сообщения, иранский стриминг-сервис.

"Все эти сайты являются частью усилий Ирана по созданию национального интернета, заявил Рашиди: это своего рода "упрощенная" версия сети, значительно более ограниченная, чем даже китайская, управляемая правительством и практически оторванная от внешнего мира"

– Guardian

8 января сервис мониторинга интернета NetBlocks зафиксировал полное отключение интернета на всей территории Исламской республики.